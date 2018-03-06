المغرب.. جديد قصة الصحافي المتهم بجرائم جنسية مع 8 نساء

تبدأ يوم الخميس المقبل، 8 مارس الجاري، في مدينة الدار البيضاء، محاكمة توفيق #توفيق_بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم".

ويتابِع القضاء المغربي ناشر جريدة أخباراليوم الورقية، بتهم بالقانون الجنائي، أبرزها الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي المتسلسل.

وحركت #النيابة_العامة_المغربية الدعوة ضد توفيق بوعشرين على خلفية شكايات من صحافيات مغربيات ومن صحافيات/ متدربات.

ومن المتوقع أن تجري المحاكمة في جلسات مغلقة، أمام الصحافة، لأن القانون يسمح للقاضي بإغلاقها، إذا قرر عرض #أشرطة_الفيديو التي تتضمن مقاطع جنسية لتوفيق بوعشرين.

وتشتبه النيابة العامة في أن ضحايا توفيق بوعشرين جنسيا، هن 8، وجرى تصويرهن في 50 شريط فيديو.