ليبيا.. مقتل طفلة وإصابة 10 بتجدد القتال في سبها

أعلن المركزي الطبي بمدينة سبها عبر صفحته الرسمية عن وصول عشرة جرحى وطفلة عمرها 6 سنوات قتلت جراء إصابتها بشظايا قذيفة.

وتجددت الاشتباكات، اليوم الثلاثاء، بين فصائل قبلية مسلحة تتصارع على السيطرة على مواقع عسكرية بالمدينة منذ الأسبوع قبل الماضي.

وقال مصدر أهلي من المدينة لـ"العربية.نت"، إن المدينة تتعرض لوابل من قذائف الهاون بشكل عشوائي لاسيما على "أحياء المنشية والقرضة والناصرية قادمة من مسلحين يتمركزن جنوب المدينة"، مؤكداً أن الأهالي يعيشون حالة من الذعر والتوتر بسبب القصف.

وقد تحصلت "العربية.نت" على فيديو يظهر تساقط القذائف على حي الناصرية.

وعن أسباب تجدد القتال، قال مصدر أمني من المينة لـ"العربية.نت"، إن "مسلحي قبائل التبو المدعومين من ميليشيات المرتزقة التشادية حاولوا الهجوم صباح اليوم على مقر كتيبة تابعة للواء السادس مشاة قبل أن يصدهم الأخير بهجوم مضاد".

وفي سياق متصل، دعت القيادة العامة للجيش الليبي جميع ضباطها وجنودها إلى الالتحاق بمواقعهم استعداداً لرد هجوم المرتزقة التشادية على المدينة، بحسب بيان القيادة.

واندلع القتال في سبها نهاية الأسبوع قبل الماضي إثر محاولة مسلحي قبيلة التبو الهجوم على مقر اللواء السادس مشاة المؤلفة عناصره المسلحة من قبيلة أولاد سليمان، قبل أن تتسع رقعة القتال لتشمل مواقع أخرى بالمدينة.