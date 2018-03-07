عائلة الورفلي لحفتر: ابننا بطل قاتل الإرهاب لماذا يسجن؟

طلبت عائلة الضابط بالقوات الخاصة "الصاعقة" محمود #الورفلي، الأربعاء، من القيادة العامة لـ #الجيش_الليبي، إطلاق سراحه في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد يوم واحد على احتجاجات شهدتها مدينة #بنغازي، أغلقت خلالها مجموعات مسلحة عدة طرق رئيسية، تنديدا باستمرار احتجازه.

وكان محمود الورفلي الذي اشتهر بإشرافه على عمليات إعدام الإرهابيين الأسرى لدى الجيش الليبي، أعلن قبل شهر، تسليم نفسه إلى الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش، امتثالا لأوامر وتعليمات القائد العام الجنرال خليفة حفتر، وذلك من أجل التحقيق معه بخصوص التهم الموجهة إليه من محكمة الجنايات الدولية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي محمد المسماري مؤخرا، أن الورفلي يوجد في السجن بعد أن سلم نفسه وامتثل لأوامر عسكرية، وأن قضيته بيد القضاء العسكري.

لكن عائلته اعتبرت في بيان مصور، أن عملية اعتقال ابنهم الذي وصفته بـ"البطل والمجاهد" غير مقبولة، ورفضت استمرار احتجازه لا سيما بعد الدور الذي لعبه في محاربة الإرهاب ببنغازي ضمن عملية الكرامة، مشيرة إلى أن إدخال "أبطال الكرامة والقوات الخاصة بعد انتصارهم على الإرهاب إلى السجون، أمر خطير جدا".

واستنكرت في البيان نفسه، مطالبة محكمة الجنايات الدولية بتسليمه، معتبرة أن "الورفلي قاتل الدواعش وتنظيم القاعدة والإخوان الذين أتوا من كل أنجاء العالم إلى ليبيا وانتشروا فيها وانتهكوا سيادتها ودمروا مؤسساتها وقتلوا أبناءها، من دون أن تتحرك الجنايات الدولية"، متّهمة دولا مثل قطر والسودان وتركيا وتونس بدعم الإرهاب.

هذا، وأغلقت مجموعات مسلحة تابعة للقوات الخاصة "الصاعقة" على مدار اليومين الماضيين، عددا من الطرق الرئيسية في مدينة بنغازي، للمطالبة بإخلاء سبيل محمود الورفلي، بعد نشر تسجيل صوتي له دعا فيه أنصاره إلى التجمّع أمام مقر القيادة العامة للجيش، والوقوف معه عبر التأكيد على أنه ليس خائنا ولم يخذل رفاقه، وكان يقاتل معهم فقط.

وكانت محكمة الجنايات الدولية طلبت من السلطات بشرق ليبيا في أكثر من مرة، تسليم الورفلي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في بنغازي، بعد ظهوره في مقاطع مصوّرة، وهو يقوم بتصفية عدد من الإرهابيين الذين تم اعتقالهم من قبل الجيش الليبي.