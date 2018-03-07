ليبيا.. سلاح الجو يقصف رتلاً للمرتزقة جنوب البلاد

أكد مصدر عسكري أن سلاح الجو التابع لـ #الجيش_الليبي نفذ صباح الأربعاء غارات على #أرتال_لمسلحي_المرتزقة بالقرب من منطقة مرزق (حوالي 200 كم جنوب غرب سبها).

وأضاف المصدر في حديث لــ"العربية.نت" أن الطيران تمكن من تدمير عدد كبير من السيارات المسلحة بالرتل وقتل عدد من العناصر المسلحة من بينهم قيادي بارز.

وأوضح المصدر أن "أنباء أكدت وصول عشرات الجثث إلى مستشفى مرزق، من بينهم قيادي بارز يرجح أنه من الجنسية التشادية كان ضمن الرتل"، مشيرا إلى أن انسحاب ميليشيات المرتزقة التشاديين من جنوب سبها بعد عمليات قتالية خاضها الجيش يوم أمس لطردهم مكن سلاح الجو من مطاردهم في الصحراء.

وعن الأوضاع الحالية في سبها قال "سبها الآن بكاملها تحت سيطرة الجيش ولم تتبقَ إلا عمليات تمشيط لبعض مناطقها"، مؤكدا أن مسلحي المرتزقة انسحبوا بالكامل من تمركزاتهم المحيطة بالمدينة بعد هزيمتهم في معارك أمس الثلاثاء.

ورجح المصدر أن تكون وجهة قوات الجيش المقبلة هي مناطق تراغن ومرزق وقرى أخرى باتت قوات المرتزقة التشادية تفرض فيها السيطرة على أهاليها.

وبين المصدر أن مسلحي المرتزقة خليط من حركات التمرد التشادية المرتبطة بصلات عرقية مع قبائل لها امتدادات بين #ليبيا وتشاد، لكنه قلل من خطرها وقوتها، مرجحا أن تنتهي عملية فرض الأمن بالجنوب التي أعلن عنها الجيش خلال أسبوع.