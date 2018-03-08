الجيش الليبي يمهل الوافدين الأفارقة لمغادرة الجنوب

طلبت القيادة العامة للجيش الليبي من #الوافدين_الأفارقة من دول الجوار الإفريقي والمنضمين إلى الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون في الجنوب الليبي، مغادرة الأراضي الليبية فورة والعودة إلى بلدانهم الأصلية.

وهددت قيادة #الجيش_الليبي في بيان اليوم الخميس، باستعمال القوة لإخراجهم بكل الوسائل المتاحة سواء جوا أو برا في حال استمرار تواجدهم على الأراضي الليبية بعد تاريخ 17 مارس 2018، وانجرارهم وراء الميليشيات الخارجة عن القانون واستغلالهم لزعزعة أمن واستقرار الجنوب الليبي.

وطالبت القيادة العامة أعيان ومشايخ مناطق الجنوب بالاتصال بالغرفة الأمنية بالمناطق العسكرية " #سبها، أوباري غات، مرزق" ورفع الغطاء الاجتماعي عن كل من يساهم في حماية أو إيواء أو مساعدة الوافدين الأفارقة بأي شكل من الأشكال، مما يؤدي إلى زعزعة أمن المناطق الجنوبية.

ويأتي هذا الإجراء، بعد ثبوت تورط ميليشيات مسلحة إفريقية وقبائل من غير الليبيين في الاشتباكات الأخيرة التي حصلت في منطقة الجنوب الليبي، رافقتها مخاوف من إمكانية فقدان السيطرة على الجنوب لصالح قوات وعصابات من خارج الحدود.