اليوسفي.. أشهر زعيم يساري مغربي يقدم مذكراته عن 94 سنة

تداول المغاربة على نطاق واسع عبر تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري الجزء الأول من #مذكرات_عبدالرحمن_اليوسفي "شيخ السياسيين اليساريين المغاربة". كما كتب مغاربة منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي انطلاقا من هذه المذكرات .



ففي ذكرى ميلاده في 8 مارس/آذار، بعد أن بلغ 94 عاما، يقدّم #عبد_الرحمن_اليوسفي رسميا مذكراته الكاملة مكتوبةً في 3 أجزاء. وتحمل هذه المذكرات اسم "أحاديث فيما جرى .. شذراتي من سيرتي كما رويتها".

واشتهر #اليوسفي بترأسه الحكومة المغربية في السنوات الأخيرة للملك المغربي الراحل الحسن الثاني، والسنوات الأولى للعاهل المغربي محمد السادس.

ويتحدث اليوسفي في مذكراته عن صفحات طويلة من #تاريخ_المغرب، تبدأ من طفولته في مدينة طنجة في شمال المغرب، مرورا عبر المنافي السياسية الاختيارية خارج المغرب.

وواصلت المذكرات رواية قيادة اليوسفي لأكبر تحول سياسي في #المغرب، في نهاية عقد تسعينيات القرن العشرين: "حكومة التناوب السياسي"، بتوافق بين حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري، الذي كان يقوده الزعيم اليساري، وبين الملك المغربي الراحل الحسن الثاني.

ومن المرتقب أن يحضر المئات إلى مسرح محمد الخامس في العاصمة المغربية الرباط، لحضور فعاليات حفل توقيع اليوسفي لمذكراته السياسية الورقية.