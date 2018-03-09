إصابة 3 جنود في تفجير سيارة ملغومة جنوب أجدابيا

أصيب 3 جنود من الكتيبة 152 مشاة في #تفجير سيارة ملغمة غرب مدينة أجدابيا (150 كلم غرب بنغازي) ظهر الجمعة.

وأكد مصدر من الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة أن "سيارة من نوع تويوتا كانت قد قد توقفت بالقرب من بوابة الستين جنوب أجدابيا قبل أن تنفجر مخلفة 3 مصابين".

وأوضح المصدر أن "الجنود الثلاثة كانوا قد اقتربوا منها لمعرفة أسباب توقفها منذ صباح الخميس قبل أن تنفجر إثر اقترابهم منها"، مرجحا أن تكون السيارة قد تم تفجيرها عن بعد وأنها لم تكن تحتوي على انتحاري داخلها.

وقال "من المؤكد أنها من عمليات #تنظيم_داعش الإرهابي التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، مؤكدا إن إصابات الجنود الثلاثة طفيفة.