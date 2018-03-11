فيديو.. الفنانة أسماء سليم تبكي على القذافي

ذرفت الفنانة الليبية #أسماء_سليم الدموع بتأثر، وطالبت بوقف التصوير خلال استضافتها في أحد برامج قناة التاسعة التونسية، مساء أمس السبت، وذلك بعد عرض صورة العقيد الراحل معمر #القذافي فجأة أمامها.

وبررت سليم سبب بكائها بأنها من الجيل الذي تربّى في عهد معمر القذافي، وكانت تربطها صداقة بكافة عائلته حيث كانت فنانتهم المفضلة، معبّرة عن حزنها لما حصل لهم، مضيفة أنها لم ترغب أبداً في الذي حدث لهم، وأنها كانت تأمل في أن يبقى القذافي ويتم التوصل معه إلى حل، لكنها في نفس الوقت تعاطفت مع ثورة فبراير وطموح الشعب نحو التغيير إلى الأفضل، مؤكدة أن القذافي يبقى ذكرى كبيرة في حياتها.

وقالت الفنانة أسماء سليم، المقيمة في تونس، إنها بكت كثيراً تعاطفاً مع شعور عائشة القذافي تجاه فقدانها لعائلتها وفقدان أحفاد القذافي الذين لم يكن لهم أي ذنب، وكذلك حزنت على كل المهجرين الذين خسروا الكثير من الدم والأرواح، تمام مثلما خسر الثوّار الكثير خلال الثورة.

وأوضحت أنها اليوم فنانة كل الليبيين، وتربطها صداقات بأنصار النظام السابق وكذلك بأنصار ثورة 17 فبراير، حيث كانت حاضرة في حفلات الذكرى السابعة للثورة الشهر الماضي في طرابلس، داعية أبناء بلدها إلى الوحدة والمحبّة والمهجرين إلى العودة إلى البلاد، لأن #ليبيا تحتاج جميع أبنائها.