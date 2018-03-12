عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي

بالصور.. أهالي تاورغاء يؤكدون إصرارهم على حق العودة

المصدر: العربية.نت - محمد العربي
ما تبقى من خيامهن بعد ان صرعتها رياح الصحراء
رابط مختصر

تخلت عنهم حكومات #ليبيا وسياسيوها المنشغلون بالصراع السياسي والعسكري رغم مرور أكثر من شهرين على بقائهم في مهب رياح الصحراء والأمطار الغزيرة، ولم تلتفت إليهم منظمات دولية تلك التي لا تظهر إلا في ثنايا الملفات السياسية الساخنة باستثناء إحصاء أعدادهم أو تقديم بضع خيام ومؤن لم تزد عن حد تذكير هؤلاء المهجّرين بأن المجتمع الدولي يعترف بأن أزمتهم مستمرة.

في قرارة القطف التي لا تبعد سوى بضع كيلومترات عن مدينتهم، وفي هراوة شرق سرت، تعيش 455 أسرة مؤلفة من 2000 شخص من بينهم 630 طفلاً، بعد أن تخلت عنهم مؤسسات ووزارات حكومات ليبيا ذات الميزانيات المليونية التي عجزت عن حل قضيتهم أمام بضع عشرات من مسلحي #مصراتة الرافضين لعودتهم.

ورغم ذلك، يصر أهل #تاورغاء وأطفالهم رغم الظروف الإنسانية السيئة على البقاء متحصنين داخل خيامهم التي أتت عليها الرياح، في رسالة على إصرارهم على حق العودة.

الخيام الوسيلة الوحيدة لخطاب محكمة الجنايات الدولية الخيام الوسيلة الوحيدة لخطاب محكمة الجنايات الدولية
طفل يشرب من المياه الملوثة طفل يشرب من المياه الملوثة
خيمة الهلال الاحمر تعاني ما يعانيه ساكني المخيم خيمة الهلال الاحمر تعاني ما يعانيه ساكني المخيم
طفل يحمل ما يقدر على حمولته من المياه الملوثة طفل يحمل ما يقدر على حمولته من المياه الملوثة
طفل آخر والمياه الملوثة طفل آخر والمياه الملوثة
يدرسون اطفالهم في المخيم يدرسون اطفالهم في المخيم
يرزعون الخضار في المخيم رسالة لاصرارهم على البقاء يرزعون الخضار في المخيم رسالة لاصرارهم على البقاء

كلمات دالّة

#ليبيا, #مصراتة, #تاورغاء

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر