المغرب يمنع رسمياً الاحتجاجات في مدينة جرادة

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الثلاثاء، عن حقها في "استخدام القانون" في مدينة #جرادة شرق المغرب، من أجل "منع التظاهرات الاحتجاجية غير القانونية".

وشددت الداخلية في بيان على أنها ستتعامل بحزم مع ما وصفتها "بالتصرفات غير المسؤولة" في سياق الحفاظ على الأمن وحفاظا على مصالح المواطنين.

وتتواصل الاحتجاجات الاجتماعية في جرادة، الملقبة بمدينة مناجم الفحم الحجري، للمطالبة ببديل اقتصادي للحصول على عمل، كما يقول المحتجون، والتوقف عن العمل الاضطراري في مناجم الفحم الحجري.

إلى ذلك، اتهمت الداخلية "فئات" لم تسمها، بوضع جهود الدولة على الهامش، من خلال "تحريض الساكنة على الاحتجاج" وعدم احترام القانون"، و"استغلال المطالب المشروعة والمعبر عنها".

وسبق للحكومة المغربية أن عبرت عن تفاعلها الإيجابي مع "المطالب الاجتماعية والاقتصادية" التي عبر عنها السكان.

كما شددت الرباط على إيمانها بضرورة معالجة الإشكالات المطروحة في مدينة جرادة.

وخرج سكان مدينة جريدة في احتجاجات اجتماعية، قبل أسابيع، في أعقاب وفاة شابين اثنين في بئر عشوائية وغير قانونية لاستخراج الفحم الحجري.

وأطلق سكان جرادة شعارا خاصا بهم: "البديل الاقتصادي" للخروج من حالة "الأزمة الاجتماعية" التي يعيشونها