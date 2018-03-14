ليبيا.. نجاة رئيس المجلس الأعلى للدولة من محاولة اغتيال

نجا رئيس المجلس الأعلى للدولة في #ليبيا، عبد الرحمن #السويحلي، من محاولة اغتيال استهدفته، الأربعاء، أثناء زيارته لمدينتي #غريان ويفرن شمال غربي #ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، في بيان له، إن موكب السويحلي، تعرض إلى كمين مسلح وإطلاق نار، أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس، واختطاف 4 عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان.

واتهم #المجلس_الأعلى_للدولة، قوات #الجيش_الليبي بالوقوف وراء العملية، قائلا إن "عملية إطلاق النار نفذتها عصابة مسلحة تابعة لعملية الكرامة في منطقة ظاهر الجبل"، مضيفا أن عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة، قاموا بـ"التصدي لهم والتعامل معهم بالتعاون مع رجال مديرية أمن #غريان والمنطقة العسكرية الغربية مما اضطرهم للفرار".

وذكر البيان أن "رئيس المجلس الأعلى للدولة والوفد المرافق له أصروا على استكمال الزيارة بالرغم مما حصل".