مشاهد صادمة.. جثث تلاميذ بحادث دهس في الجزائر

قتل 4 أشخاص (تلميذان وبالغان) وأصيب 12 آخرون أغلبهم من الأطفال دهسا، بحادث مرور وقع ببلدية بوقرة في محافظة البليدة شمال الجزائر، مخلّفا مشاهد دامية وصادمة تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.

ووقع الحادث مساء الثلاثاء، عندما كان مواطنون يعبرون الطريق المحاذي للمدرسة الابتدائية "حمزة محمد"، ومتقنة "الطيب العقبي" بمنطقة عين الباردة، قبل أن يفاجأوا بسيارة تدهس المارة بشكل عشوائي.

وحسب المعطيات الأولية التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، فإن الحادث وقع بسبب فقدان السائق السيطرة على المركبة، الذي وجد في حالة إغماء لدى توقف السيارة.

وأضافت المصادر نفسها أن الشخص الذي قام بعملية الدهس يبلغ من العمر 56 سنة، معروف عنه أنه يعاني من اضطرابات عصبية، وتجاوز الممهلات بسرعة قصوى، واصطدم بالتلاميذ الذين تزامن وقت الحادث مع خروجهم من المدرسة، حيث تطاير معظمهم، قبل أن يدهس أيضا رجلاً وامرأة كانا على حافة الطريق ما أدى إلى وفاتهما، إلى جانب وفاة تلميذين (12 و13 سنة).