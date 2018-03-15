المغرب.. تأجيل البتّ في "محاكمة القرن"

قررت محكمة الاستئناف المغربية، الخميس، تأجيل الحكم في قضية الصحافي الشهير توفيق بوعشرين أسبوعين آخرين، من أجل إعداد ملف الدفاع.

ومثل الصحافي بوعشرين اليوم في ثاني جلسة من متابعته قضائيا بتهمة #الاتجار_بالبشر، واستغلال السلطة للاعتداء الجنسي على صحافيات وعاملات بمؤسسته الإعلامية وخارجها، واستدراجهن للبغاء وتصويرهن بالفيديو، وسط حضور كبير لمحامين وصحافيين وحقوقيين.

وبدأت محاكمة بوعشرين منذ الخميس 8 مارس 2018، في قضية استحوذت على اهتمام الرأي العام المغربي منذ اعتقاله يوم 23 فبراير الماضي من مقر جريدة "أخبار اليوم" التي يمتلكها بمدينة #الدار_البيضاء، حتى إن البعض وصفها بأنها "محاكمة القرن".

وفي الوقت الذي تؤكد فيه النيابة العامة امتلاكها لأشرطة فيديو توثق لجرائم #الاغتصاب التي ارتكبها بوعشرين ضد ضحاياه في مكتبه، يؤكد الأخير أنها مقاطع مفبركة وملفقة تستهدف الإساءة إليه، بسبب مواقفه الناقدة للسلطة التي يعبّر عنها في افتتاحياته بجريدة أخبار اليوم.

يشار إلى أن هذه ليست أول محاكمة يتعرض لها بوعشرين، إذ حُكم عليه قبل شهر بتسديد تعويض مالي بقيمة 40 ألف يورو لإدانته بالتشهير، كما حُكم عليه بالسجن 4 سنوات سنة 2009 مع وقف التنفيذ، وبتسديد عطل وضرر بعد نشر كاريكاتور في صحيفته، اعتبر مهيناً للعائلة الملكية المغربية والعلم الوطني.