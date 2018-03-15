بالصور مواجهات في جرادة المغربية.. وإصابة عناصر أمنية

أصيب عدد من الأشخاص، الأربعاء، في مواجهات اندلعت بين محتجين وعناصر الأمن في بلدة جرادة المغربية. وأفاد موقع "اليوم 24" الإخباري على الإنترنت، بإصابة 200 شخص، في مواجهات بين المحتجين والعناصر الأمنية في مدينة جرادة في شرق البلاد.

وأفاد مصدر طبي مغربي، أن غالبية المصابين من العناصر الأمنية، وإصاباتهم "متفاوتة الخطورة".

وعاشت مدينة جرادة مواجهات بين المحتجين والأمن في أعقاب إعلان وزارة الداخلية المغربية، الثلاثاء، منع الاحتجاجات، وعن حقها في "استخدام القانون" ضد "التظاهرات الاحتجاجية غير القانونية".

من جهته، أفاد موقع le360 الإخباري في المغرب، بوقوع "مواجهات عنيفة" بين محتجين وقوات أمنية.

وتحدث الموقع الإخباري عن 80 جريحا بين الأمن، مع تكسير واجهات السيارات التابعة للسلطات المغربية، وإحراق بعضها. وأضاف الموقع الإخباري أن المواطنين المحتجين رشقوا عناصر الأمن بالحجارة.

الداخلية: محتجون استفزوا القوات الأمنية

من جهتها، أفادت وزارة الداخلية المغربية في بيان باعتقال 9 من المحتجين سيتم تقديمهم للمحاكمة أمام العدالة. وبحسب الداخلية المغربية، أحرق المحتجون 5 سيارات للقوات العمومية.

وأوضحت الداخلية أن مواطنين في مدينة جرادة قاموا باستفزاز عناصر أمنية، ورميهم بالحجارة، غداة صدور قرار منع الاحتجاجات في المدينة المنجمية.

كما كشفت عن إصابات وسط العناصر الأمنية، مع نقل مصابين من الأمن صوب المستشفى الجامعي في مدينة وجدة في شرق المملكة المغربية.

إلى ذلك، أوضحت الوزارة أن القوات الأمنية تدخلت لفض اعتصام، بحضور النيابة العامة، نفذه محتجون تجمعوا قرب آبار عشوائية لاستخراج الفحم الحجري في مدينة جرادة.

وتعهدت السلطات المغربية بالعمل الميداني في مدينة جرادة على الحفاظ على الأمن في احترام للقانون.