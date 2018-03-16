المغرب: نتحمل المسؤولية ونطبق القانون في جرادة

أعلنت #الحكومة_المغربية أنها "تتحمل مسؤوليتها بشكل جماعي" في #مدينة_جرادة في شرق #المغرب.

وأكدت الحكومة المغربية أنها ستسهر على احترام القانون، وأن حق التظاهر مكفول، ولكن "لا يعني رشق القوات العمومية بالحجارة"، و"حرق سيارات الشرطة".

وأفادت معطيات حكومية رسمية، بنقل "10 جرحى من قوات الأمن، حالة 8 منهم خطيرة"، صوب المستشفى الجامعي، لمدينة وجدة في شرق المغرب.

كما جرى نقل اثنين من المحتجين للعلاج، واعتقل 9 آخرين، وأحرق المحتجون 5 سيارات للشرطة.

وذكرت الحكومة أنها "ستعمل بشكل جماعي على تطبيق القانون". وأكدت لسكان مدينة جرادة، وفائها بالتزاماتها السابقة حيال "المطالب المعقولة".

ومن بين التزامات الحكومة حيال جرادة؛ إلغاء الغرامات المالية بسبب التأخر في أداء فواتير الماء والكهرباء.

كما ستمضي الرباط في "فتح تحقيق في عملية تصفية مفاحم المغرب"، أي شركة حكومية متخصصة في استخراج الفحم الحجري في جرادة، اشتغلت سابقا وأغلقت في تسعينيات القرن الماضي.

وستقدم الحكومة دعما للأشخاص المصابين بأمراض تنفسية على خلفية اشتغالهم لسنوات في معامل الفحم الحجري.

ومن المرتقب أن ينفذ المغرب برنامجا لتثمين النفايات المعدنية، وإنشاء تعاونيات لاستغلال آبار الفحم الحجري لصالح شباب المدينة.

وتتجه الرباط لتعبئة حوالي 3000 هكتار للفلاحة، منها 1000 للشباب.

كما تخطط السلطات المغربية دعما للتشغيل في جرادة، افتتاح محطة خامسة تشتغل بالفحم الحجري.