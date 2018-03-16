ليبيا.. مجموعة مسلحة مجهولة تختطف المدعي العام العسكري

أعلن رئيس قسم التحقيقات بمكتب #النائب_العام_الليبي الصدّيق الصور، مساء الخميس، #اختطاف_المدعي_العام_العسكري التابع لحكومة الوفاق الوطني مسعود أرحومة، موضحا أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن مجموعة مسلحة مجهولة اختطفت اليوم المدعي العام العسكري #مسعود_أرحومة قرب منزله بمنطقة صلاح الدين في العاصمة #طرابلس، وذلك بعد يوم فقط من محاولة اغتيال رئيس المجلس الأعلى لدولة #عبد_الرحمن_السويحلي إثر تعرّض موكبه إلى كمين مسلّح.

وكان رئيس المجلس الرئاسي #فايز_السراح، عيّن وفق الاتفاق السياسي، أرحومة في منصب المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الوطني الليبية منذ شهر نوفمبر 2017، وذلك بعد أن كان مكلفا بمهام وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة شرق ليبيا، قبل أن يستقيل من هذا المنصب نهاية عام 2015، إثر خلافات مع القيادة العامة للجيش ومع البرلمان.