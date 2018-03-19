سيف الإسلام يحسم ترشحه.. ويعلن برنامجه الإصلاحي

يبدو أن نجل الرئيس الليبي الراحل معمر #القذافي ، حسم ترشحه للانتخابات الرئاسية، إذ يستعد #سيف_الإسلام القذافي، مرشح الرئاسة المحتمل لأنصار النظام السابق، الاثنين، لإعلان برنامجه الإصلاحي ورؤيته المستقبلية من أجل تجاوز الأزمة الليبية، وذلك قبل حوالي 6 أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.

واختار المكلف بالبرنامج السياسي الإصلاحي لسيف الإسلام القذافي أيمن بوراس، دولة #تونس من أجل الإعلان عن برنامج نجل القذافي، حيث يتواجد فيها أكبر عدد من المهجرين من أنصار الزعيم الراحل معمر القذافي والمقربين منه، وذلك خلال ندوة صحفية الاثنين.

"لم شمل الليبيين"

وفي هذا السياق، قال المحامي والحقوقي خالد الغويل الذي سيكون من بين المشاركين بالندوة، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن البرنامج سيتضمن موقف سيف الإسلام من الوضع الراهن في ليبيا، ورؤيته للخروج منه خاصة فيما يتعلق بسبل تفعيل المصالحة الوطنية وإعادة لمّ شمل الليبيين.

وأكدّ الغويل كذلك، أن ملف ملاحقة القذافي من قبال الجنايات الدولية سيكون حاضرا ومطروحا للنقاش، موضحا أنه لا فائدة من ملاحقته خاصة بعد أن تمت محاكمته في ليبيا وفقا للقانون الليبي، وتم إطلاق سراحه طبقا لقانون العفو العام الصادر عن البرلمان.

ويعوّل أنصار النظام السابق الذين سجلوا للمشاركة في الانتخابات بكثافة، على مرشحهم سيف الإسلام القذافي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، من أجل العودة إلى السلطة، حيث بدأت حملات التعبئة منذ فترة داخل ليبيا وخارجها وعلى وسائل الإعلام المقربّة منهم، وذلك بالرغم من أنّه لا يزال مختفيا إلى اليوم.