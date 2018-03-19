سيف القذافي يعيش في الزنتان.. وهذه خطته المستقبلية!

كشفت مصادر سياسية من #الزنتان الجبلية غرب #ليبيا عن أن سيف القذافي سيعلن عن خطة شاملة للمصالحة الوطنية في ليبيا.

وأفادت المصادر لـ"العربية.نت" بأن نجل #القذافي يعيش منذ إطلاق سراحه أوائل يونيو الماضي متنقلا بين عدة منازل في أطراف الزنتان ولم يغادر المدينة إلا مرات معدودة لمقابلة ممثلين عن دول فاعلة في المشهد الليبي كفرنسا وممثلين عن قيادة الجيش شرق البلاد، مشيرة إلى أن ممثلي سيف كانوا يتصلون بكثافة بممثلي القبائل الليبية وأطراف في المشهد الحالي للإعداد لمبادرة مصالحة وطنية.

وعن شكل المبادرة قال "ينتظر أن يعلن عنها اليوم في العاصمة التونسية لكن الشق القانوني يسيطر عليها حيث ستطالب المبادرة بوقف ملاحقة القضاء الدولي سيما محكمة الجنايات الدولية لشخصيات ليبية مهمة من بينها سيف نفسه لتمكينها من متابعة أعمالها".

وأضافت المصادر أن "الوضع في ليبيا بدا ممهدا بشكل كبير لظهور سيف العلني وقبول وجوده في المشهد غير قابل للتوافق بين فرقاء البلاد الحاليين".

لكنه لفت إلى إمكانية معارضة أطراف ليبية على رأسها #مصراتة وسياسييها وميليشياتها وتيار الإسلام السياسي لكنه يحظى بدعم شعبي كبير في شرق وجنوب البلاد".

وعن إمكانية انخراط سيف في الانتخابات المقبلة كأحد المرشحين قال "سيكون ضمن مؤتمر #تونس لهذا اليوم حديث عن برنامج انتخابي لكنه لن يكون محور أعمال سيف المقبلة التي ستتركز على برنامج المصالحة الشامل الذي يعتمد فيه سيف على قاعدته الشعبية الواسعة ومرونة طرحه الذي سيسمح باستيعاب معارضي نظام والده".