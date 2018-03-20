ليبيا.. الجيش يلاحق العصابات الإفريقية في الجنوب

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، الاثنين، إطلاق عملية عسكرية، لفرض القانون ومجابهة الإرهاب والعمليات الإجرامية والعصابات المسلحة جنوبي ليبيا، وذلك بعد يومين من انتهاء المهلة التي منحها الجنرال خليفة حفتر إلى الأجانب الأفارقة المتواجدين في المنطقة لمغادرتها.

وقالت "غرفة عمليات الجنوب الموحدة" التابعة للجيش عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "إن عمليات تأمين الجنوب الليبي انطلقت، حيث بدأ الطيران الجوّي تنفيذ طلعات جوّية قتالية منذ ليل الأحد، استهدفت حتّى الآن 10 آليات جنوب جبال الهاروج، و تجمّعا لآليات تابعة لعصابات إجرامية مرتبطة بالمعارضة التشادية داخل الأراضي الليبية.

وكان حفتر أمهل قبل أسبوعين كافة الوافدين الأفارقة المتورطين في أعمال مع الميليشيات، لمغادرة جنوب ليبيا والعودة إلى بلدانهم الأصلية، مهدّدا باللجوء إلى القوة العسكرية، في صورة استمرار بقائهم بعد المهلة المحددّة.

ويأتي ذلك، بعد ثبوت توّرط عصابات مسلحة من خارج حدود ليبيا بتأجيج الأوضاع في منطقة الجنوب، من خلال المشاركة في الصراع القبلي بين أولاد سليمان والتبو، في مدينة سبها، وكذلك محاولاتها السيطرة على أجزاء من الجنوب الليبي للاستقرار بها.