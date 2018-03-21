المعارضة التشادية تعترف بقصف الجيش معسكراتها جنوب ليبيا

اعترفت الهيئة التشادية للثورة الشعبية المعارضة بتعرض أحد معسكراتها للقصف الجوي من قبل طائرات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي.

وفيما قالت الهيئة (CCMSR)، على موقعها الرسمي، إن أحد معسكراتها في عمق الصحراء الليبية تعرض للقصف مخلفاً أضراراً مادية كبيرة، أعلنت أنها توجه "تحذيرها للمشير خليفة حفتر وقوات الجيش للمجال الجوي التشادي" معتبرة أن الأراضي التي تعسكر فيها تابعة لتشاد، مضيفة أن "أي اعتداء على الأراضي التشادية المحررة سوف يقابل بالرد قوي".

وكانت شعبة الإعلام الحربي قد أعلنت يوم أمس عن استهداف مقاتلات سلاح الجو الليبي تجمعين كبيرين لمجموعات إرهابية في الجنوب الليبي، ضمن عملية فرض الأمن على الجنوب الليبي، وبعد انتهاء المهملة التي أعلن عنها الجيش للمجموعات المسلحة الإفريقية للخروج من الجنوب الليبي مطلع الشهر الجاري.

وأوضح بيان الشعبة أن سلاح الجو استهدف تجمعين في المنطقة الواقعة جنوب شرقي وادي تربو جنوب ليبيا حيث كان التجمعان تحت المراقبة والرصد، مؤكدة تدمير كل آلياتها المسلحة.

كما أكدت الشعبة أن سلاح الجو لا يزال ينفذ الطلعات الاستطلاعية والقتالية على مدى اليوم للبحث عن أي عدو والتعامل معه.