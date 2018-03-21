المغرب.. تطبيق للتبليغ عن التحرّش الجنسي والاغتصاب

لن تضطر النساء المغربيات بالمستقبل إلى التبليغ الشفوي العلني عن كل أشكال #العنف_الجنسي التي يتعرضن لها خلال حياتهن اليومية في الأماكن العامة والخاصة على حد سواء، فبدءاً من اليوم، صار بإمكانهنّ إرسال شكواهن إلى الجهات المعنية عبر تطبيق إلكتروني باستعمال الهواتف الذكية والتقنيات التكنولوجية الحديثة، يستهدف تسجيل الجرائم الجنسية.

"ما نشوفوش" (لا نرى) هو التطبيق الذي أطلق الأربعاء، بمبادرة من طرف "اتحاد العمل النسائي الحر"، ويهدف إلى مساعدة النساء على التبليغ عن كل أشكال العنف المبنية على النوع الجنسي، من اغتصاب وتحرش وتهديد، التي يتعرّضن لها في مختلف مناطق المملكة، على أمل ردع المتحرّشين وتقليل حوادث #التحرّش، وكذلك الحد من تكرار حالات موت عدد من النساء والرجال بسبب الاعتداءات الجنسية.

ووفقاً لاتحاد العمل النسائي، يمتاز هذا التطبيق بخاصية تحديد المكان، بشكل يسمح بضبط مكان تواجد السيدة المبلّغة عن حالة التحرش أو #الاغتصاب والتفاعل معها بشكل تلقائي، ويرسل إليها جميع حالات العنف التي وقعت في تلك المنطقة، لتقدم بذلك طلب مساعدة، يحوله فريق من المتطوعين والمتطوعات المنتدبين إلى الجهات المعنية بالتحرك رسمياً من أجل معاقبة المتحرش.

تأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع نسب التحرش في حق النساء المغربيات، حيث تحدّث تقرير مكتب #الأمم_المتحدة نهاية العام الماضي عن تعرّض نحو 2.4 مليون امرأة مغربية للعنف الجنسي والتحرش، وكذلك بعد ما مصادق البرلمان، الشهر الماضي، على قانون جديد لمحاربة العنف ضد النساء جرّم التحرش الجنسي.