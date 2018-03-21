المغرب يوافق على الانضمام لمنطقة التبادل الحر بإفريقيا

وقّع المغرب على اتفاقية إقامة #منطقة_التبادل_الحر في القارة الإفريقية.

وجاء توقيع الرباط، في سياق القمة الاستثنائية العاشرة للاتحاد الإفريقي، في مدينة كيغالي، عاصمة رواندا.

ووقع الاتفاق باسم #المغرب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأكد رئيس الحكومة المغربية، أن الرباط بهذا التوقيع، أكدت "التزاما ثابتا وموصولا من أجل #إفريقيا، وانخراطا في مسلسل تنمية واندماج القارة".

ويهدف الاتفاق الجديد بين #الدول_الإفريقية إلى "إحداث سوق مشتركة للسلع والخدمات"، من المرتقب أن تكون الأكبر على الإطلاق منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية.

كما ستساهم منطقة التبادل الحر في إحداث سوق مشتركة للسلع والخدمات لصالح أكثر من مليار مستهلك، كما ستساهم في ارتفاع نسبة #التجارة_الإفريقية البينية إلى 52% في أفق سنة 2022.