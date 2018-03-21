عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي

عقيلة صالح: قطر وتركيا تنتهكان سيادة ليبيا

المصدر: دبي - قناة العربية
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
رابط مختصر

قال رئيس مجلس النواب الليبي، #عقيلة_صالح، في حديث للشرق الأوسط، إن للرياض دوراً مهماً في وحدة الأمة العربية والإسلامية، مشدداً على أن #ليبيا تعول على #السعودية في دعم استقرار بلاده.

واتهم صالح كلاً من #قطر و #تركيا بانتهاك سيادة بلاده، ودعم الفصائل العسكرية الإرهابية.

كما أبدى تفاؤله باختيار غسان سلامة كمبعوث أممي إلى ليبيا، وطالبه بالتسريع في إيجاد حل، مشيداً بتضحيات الجيش الليبي، الذي يقوم بدوره في غياب عتاد لمواجهة التنظيمات الإرهابية.

كذلك طالب رئيس مجلس النواب الليبي بدعوة الأعيان والقبائل للاجتماع بهدف الوصول إلى حل للأزمة، مضيفاً أن كل ليبي له حق الترشح للانتخابات الرئاسية، سواء كان سيف الإسلام القذافي أو غيره.

كلمات دالّة

#عقيلة صالح, #ليبيا, #السعودية, #قطر, #تركيا, #انتهاك, #سيادة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر