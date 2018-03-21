ليبيا.. هل تتوفر شروط إنجاز وإنجاح انتخابات هذا العام؟

انتهت عملية تسجيل الناخبين في #ليبيا استعداداً لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية العام الحالي، وذلك وفقاً لخارطة الطريق التي حددتها الأمم المتحدة.

وبدأ الطامحون في الرئاسة إعلان ترشحاتهم واستعداداتهم للتعبئة، لكن السؤال: هل تتوفر الشروط اللازمة التي تسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وإنجاحها في هذا البلد الذي يعاني من انتشار كبير للسلاح ويشكو الفوضى في معظم أنحائه؟

أجابت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، بحسب وجهة نظرها، عن هذا السؤال الذي يشغل الرأي العام الداخلي والخارجي، وقالت إن ليبيا "لن تتمكن من إجراء انتخابات نزيهة في الوقت الحالي"، موضحة أن مرحلة الانتخابات تتطلب تأمين الأجواء المناسبة لضمان خوضها بظروف تتسم بالشفافية والمصداقية.

وقالت المنظمة في بيان لها، إن دور الأمم المتحدة للوصول بليبيا إلى مرحلة انتخابات سليمة يتمثل في حث كل من حكومة الوفاق الوطني والسلطات المتنافسة في المنطقة الشرقية على توفير المناخ اللازم لإجراء انتخابات عامة خلال العام الحالي.

كما ربطت ضمان نزاهة الانتخابات بنبذ الإكراه والترهيب الذي من الممكن أن يمارس في حق الناخبين والأحزاب السياسية، والابتعاد عن التمييز، حيث أكد نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إريكي غولدستين، أنه "ينبغي على الجهات المعنية توفير الحماية لكافة المشاركين بالانتخابات، وضمان حرية التعبير".

ويأتي موقف هيومن رايتس في وقت يتسم فيه الوضع العام في ليبيا بالغموض والضبابية، في ظل استمرار عدم وجود تقارب وتوافق بين الأطراف المتنازعة، وتواصل الاشتباكات المسلحة بين الحين والآخر، إلى جانب غياب المؤسسات التي يمكن لها أن تشرف على انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية، وعدم وجود جدول زمني لتنظيمها.

وأمام هذا الواقع المتردي، يرى الناشط السياسي، فرج فركاش، أن إجراء الانتخابات في موعدها هذا العام، وفي ظل الظروف الحالية لا يمهد إلى النتيجة التي ينتظرها الليبيون وتبحث عنها منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حيث يأمل الجميع أن تضع الانتخابات حداً للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من 6 سنوات.

وقال فركاش في تصريح لـ"العربية.نت": "باختصار وبسبب استمرار الانقسام السياسي والعسكري وعدم وجود حكومة مركزية موحدة وعدم وجود دستور دائم، إجراء الانتخابات لا يزال بعيد المنال".

من جانبه، يحاول مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال هذه الفترة، التواصل مع مختلف الأطراف السياسية، بشكل مكثف، من أجل تقريب وجهات النظر بينهم، بشكل يتيح إجراء الانتخابات في موعدها العام الحالي، لكنه في المقابل يكرر باستمرار أن "ليبيا ما زالت تفتقد للظروف الملائمة لتنظيم انتخابات، وأنه يتعين تلبية شروط محددة، من بينها المصادقة على تشريع انتخابي وموافقة الليبيين على قبول نتيجة الانتخابات مقدماً".

وتجدر الإشارة إلى أن آخر انتخابات أجرتها ليبيا كانت في 2014، لكن النتائج كانت محل نزاع، الأمر الذي عمق الانقسامات التي ظهرت على السطح بعد انتفاضة عام 2011، حيث أدت الانتخابات لتصعيد الصراع المسلح وتشكيل برلمانين وحكومتين متنافستين في العاصمة والشرق لا تزال تداعياتها متواصلة إلى الآن.