ليبيا.. مصير غامض لقيادي عسكري بارز اختطفه مسلحون

يكتنف الغموض مصير المدعي العام العسكري الليبي #مسعود_أرحومة، الذي اختطف قبل 6 أيام من قبل مسلحين مجهولين، في وقت لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن #عملية_الخطف، ولم يعرف بعد مكان احتجازه.

وتعهدّ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز #السراج، الثلاثاء، بـ #إطلاق_سراح_أرحومة، حيث كلّف وزير الداخلية ووكيل وزارة الدفاع وكافة الأجهزة الأمنية بالعمل على الإفراج عنه وإعادته سالما إلى أسرته وعمله.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبرّت الاثنين عن قلقها بشأن اختفاء المدعي العام العسكري مسعود أرحومة، ودعت في بيان لها، السلطات المختصة إلى التحقيق لمعرفة مكان وجوده وتوضيح وضعه وضمان سلامته، مشددة على أن الاختفاء القسري والاعتقال غير القانوني والاختطاف يشكل خرقا خطيرا لسيادة القانون.

وبدورها، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بسرعة العمل على كشف مصير المدعي العام العسكري، التابع للمجلس، اللواء مسعود ارحومة، وإطلاق سراحه وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، معتبرة أن هذا الحادث مؤشر خطير على عدم احترام الأجهزة القضائية بالعاصمة طرابلس.

وكان مسلّحون مجهولون خطفوا أرحومة، الخميس الماضي من أمام بيته بمنطقة صلاح الدين، جنوب غربي طرابلس، مع اثنين من مرافقيه، قبل اقتيادهم إلى مكان غير معلوم.

وينحدر المدعّي العام العسكري، مسعود أرحومة، من بلدة الرجبان بالجبل الغربي، وكان مكلفا بمهام وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة، قبل أن يكلفه رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، بمنصب المدعي العام العسكري في حكومته.