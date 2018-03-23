اتهام 10 جزائريين في إسبانيا باعتداءات جنسية على قاصرات

اعتقل عشرة جزائريين هذا الأسبوع في مدينة أليكانتي (شرق إسبانيا) وأحيلوا الخميس على القضاء، للاشتباه باعتدائهم جنسياً على 3 قاصرات، تعرضت إحداهن للضرب وإساءة المعاملة طوال 24 ساعة.

وقالت الشرطة الإسبانية، في بيان لها إن المتهمين "عرضوا مخدرات وأموالا على المراهقات الثلاث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و15 و17 من أجل إغرائهن وأخذهن إلى شقة، حيث تعرضن للاعتداء".

ووفقا لنفس البيان، فقد هربت المراهقات الثلاث من مدرسة داخلية للشباب المضطرب في المدينة، وقد "تم حبس إحداهن لمدة 24 ساعة، اعتدى خلالها عليها أعضاء المجموعة وأفرطوا في استغلالها جنسيا بطريقة متكررة".

وتمكنت الشرطة من العثور على ضحيتين، في حين لا يزال البحث جار عن الضحية الثالثة، البالغة من العمر 17 عاما.