ليبيا.. الفشل يسيطر على جهود توحيد الجيش

فشل القادة العسكريون والضباط الموالون لـ #حكومة_الوفاق ونظراؤهم التابعون لحكومة شرق #ليبيا المجتمعون بالقاهرة، في التوصل إلى حل يفضي إلى توحيد المؤسسة العسكرية بسبب خلافات حول المناصب، وذلك بعد اختتام 6 جولات من المفاوضات التي تقودها #مصر.

واكتفى البيان الختامي للاجتماع الذي بدأ مطلع الأسبوع الحالي وجرى على مستوى رئاسة الأركان، بالإشارة إلى مواصلة الاجتماعات في القاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة، بغية استكمال اللجان الفنية الأربع التي تشكلت خلال الجولات الست السابقة لعملها فيما يتعلق بآليات التنفيذ، والتطبيق الفعلي للمشروع الوطني لتوحيد #الجيش_الليبي.

وشدّد العسكريون الليبيون في البيان الصادر اليوم الجمعة، على ضرورة الابتعاد بالمؤسسة العسكرية عن الاستقطابات السياسية التي من شأنها التأثير بالسلب على الأداء الاحترافي والدور الوطني للجيش الليبي، والمضي في مشروع توحيد المؤسسة العسكرية، بما يجعله قادرا على التعاطي بشكل إيجابي وفاعل مع التحديات التي تواجهها الدولة الليبية.

واعتبر العسكريون الليبيون، أن مسار توحيد المؤسسة العسكرية، من شأنه أن يكون بمثابة النواة الصلبة لدفع المسار السياسي إلى الأمام خلال هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من تاريخ الوطن الذي يشهد أخطارا جسيمة تهدّد سلامته.

وتتعلق أبرز الخلافات التي حالت دون توقيع مرسوم توحيد الجيش، بمسألة تقسيم المناصب، خاصة منصب قائد المؤسسة العسكرية، حيث يتمسك كل طرف بأحقيته في إدارة الجيش، حيث يرفض قادة البنيان المرصوص القبول بالجنرال خليفة حفتر قائدا للجيش.

واستضافت #القاهرة حتى الآن 6 اجتماعات متواصلة على مدى 12 شهرا، للاتفاق حول آليات محددة للملمة قوات الجيش في شرق وغرب ليبيا تحت مظلّة مؤسسة عسكرية واحدة.