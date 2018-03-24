أميركا تشن غارة جنوب ليبيا.. ومقتل 2 من القاعدة

أعلنت القيادة الأميركية في إفريقيا في بيان مساء السبت أن القوات الأميركية نفذت غارة جوية قرب مدينة #أوباري بجنوب ليبيا، وقتلت "إرهابيين اثنين".

وأضاف البيان أن الغارة نفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. وتابع البيان "طبقا لتقييمنا في الوقت الراهن لم يقتل مدنيون في الغارة".

وكان مصدر عسكري تابع للجيش الليبي أكد في وقت سابق "للعربية.نت" تنفيذ غارتين جويتين ظهراً، على موقع تابع لتنظيم #القاعدة بمنطقة أوباري جنوب #ليبيا .

وأوضح المصدر أن القصف استهدف منزلا بحي الشارب بالمدينة كان يقيم فيه عدد من العناصر الإرهابية، مضيفا أن عنصرين قتلا، فيما فر آخرون.

وبحسب المصدر، فإن عناصر التنظيم قاموا بقطع رأسي القتيلين حتى لا يتم التعرف عليهما ويقود التحقيق لمعرفة العناصر الذين فروا إلى أماكن أخرى مجهولة.