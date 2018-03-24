ليبيا.. القاعدة تفصل رأسي اثنين من عناصرها إثر قصف

أكد مصدر عسكري تابع للجيش الليبي تنفيذ غارتين جويتين، ظهر السبت، على موقع تابع لتنظيم #القاعدة بمنطقة #أوباري جنوب #ليبيا.

وأوضح المصدر لـ"العربية.نت" أن القصف استهدف منزلا بحي الشارب بالمدينة كان يقيم فيه عدد من العناصر الإرهابية، مضيفا أن عنصرين قتلا، فيما فر آخرون.

وبحسب المصدر، فإن عناصر التنظيم قامت بقطع رؤوس القتيلين حتى لا يتم التعرف عليهم ويقود التحقيق لمعرفة العناصر المتبقية التي فرت إلى أماكن أخرى مجهولة.

وقال المصدر إن العناصر التي كانت تقيم بالمنزل هي ليبية بالإضافة لجزائري وكلهم على صلة بتنظيم القاعدة بالمغرب العربي التي يتزعمه #مختار_بلمختار الملقب "بلّعور".