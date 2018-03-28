أميركا: مقتل قيادي من القاعدة بضربة جوية في ليبيا

قال #الجيش_الأميركي، الأربعاء، إن أحد المتطرفين الاثنين اللذين قتلا في غارة جوية أميركية بليبيا مطلع الأسبوع كان مسؤولا كبيرا في #تنظيم_القاعدة في المغرب.

والضربة التي نفذت يوم السبت، وهي الأولى ضد متطرفي #القاعدة في ليبيا، أودت بحياة "إرهابيين اثنين" في إطار جهود تهدف لحرمان المتطرفين من ملاذ آمن في صحراء #ليبيا الشاسعة، بحسب رويترز.

وكانت القيادة الأميركية في إفريقيا قد أعلنت في بيان مساء السبت أن القوات الأميركية نفذت غارة جوية قرب مدينة #أوباري بجنوب ليبيا، وقتلت "إرهابيين اثنين".

وأضاف البيان أن الغارة نفذت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس. وتابع البيان "طبقا لتقييمنا في الوقت الراهن لم يقتل مدنيون في الغارة".

وكان مصدر عسكري تابع للجيش الليبي أكد في وقت سابق "للعربية.نت" تنفيذ غارتين جويتين ظهراً، على موقع تابع لتنظيم #القاعدة بمنطقة أوباري جنوب #ليبيا .