بعد فيديو صدم المغاربة.. الشرطة تعتقل مغتصب تلميذة

أفاد مصدر من #الشرطة_المغربية، الأربعاء، باعتقال المراهق الذي حاول اغتصاب تلميذة في قرية في ضواحي مدينة بن جرير بقرب مدينة #مراكش، في وسط المغرب.

واسم الضحية " #خولة"، وهي قاصر دون 18 عاما، والمجرم الذي حاول اغتصاب القاصر يدعى# ياسين، وعمره 21 عاما.

وكشفت الشرطة المغربية أنها تعرفت على هوية مصور الفيديو الذي التُقط في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في #المغرب، منذ ظهور الفيديو، بـ "تعليقات نارية" تطالب باعتقال ومعاقبة "المجرم".

وظهر في الفيديو مراهق يخلع سروال فتاة، وهي تصرخ وتستنجد، فيما يحاول هتك عرضها.

ومن جهتها، طالبت جمعية "لا تمس ولدي" غير الحكومية، المتخصصة في الدفاع عن القاصرين ضحايا الاعتداءات الجنسية، بتدخل حكومي عاجل على خلفية "الفعل الوحشي".