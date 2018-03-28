"النواب الليبي" يستنكر الهجمات الصاروخية على السعودية

استنكر مجلس النواب الليبي الاعتداء السافر على أراضي المملكة العربية #السعودية من قبل ميليشيات #الحوثي، والتي استهدفت منشآت مدنية ومدنيين بصواريخ باليستية، وذلك في إطار استمرار الميليشيات بارتكابها جرائم واعتداءات تزعزع أمن واستقرار المنطقة.

وأعلن رئيس المجلس "عقيلة صالح"، في بيان رسمي عن تضامنه الكامل حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية، وكذلك دعمها في إطار السعي لحقها المشروع بالحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وشعبها والتصدي لأي اعتداء.

كما توجه "صالح" خلال بيانه لمجلس الأمن الدولي، وطالبه باتخاذ الإجراءات الحازمة والرادعة لمليشيات #الحوثي من أجل وقف اعتداءاته.

وكان خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، أكد أن السعودية "ستقف بكل حزم وستتصدى لأي محاولات عدائية تستهدف أمنها".

واتهمت السعودية إيران بالوقوف وراء الصواريخ الباليستية التي أطلقتها ميليشيات الحوثي على المملكة.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في #اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن المملكة "تحتفظ بحق الرد على إيران في الوقت والمكان المناسبين".

كما كشف أن إجمالي الصواريخ الحوثية التي استهدفت السعودية بلغ حتى الآن 104 صواريخ.