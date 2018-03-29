المعتدي أحيل لمحاكمة..اعتقال مصوّر فيديو اغتصاب مغربية

اعتقلت الشرطة المغربية، الخميس، المتهم بتصوير مقطع الفيديو الصادم الذي هزّ الرأي العام المغربي، ويظهر فيه شاب يحاول اغتصاب فتاة قاصر بالقوة في الشارع ببلدة بوشان وسط #المغرب، فيما يتواصل البحث عن ناشر الفيديو على تطبيق " #واتساب".

وجاء ذلك بعد يوم واحد من اعتقال المعتدي المسمّى " #ياسين" ويبلغ من العمر 21 عاما، قبل أن يحال إلى المحاكمة بعد ساعات من التحقيق، بالتزامن مع خضوع التلميذة "خولة" (17 سنة) المعتدى عليها، إلى استجواب امتد لساعات بشأن ملابسات اغتصابها التي تبين أنها تعود إلى يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قالت والدة الفتاة، إنها "ستقوم بنقل ابنتها إلى طبيب نفساني بمدينة #مراكش لفحصها من آثار الحادث، حيث أنها لا زالت تعاني من مضاعفات الاعتداء".

وتعليقا على الحادثة وعلى ما تعرضت له ابنتها، قالت الأم في تصريح لجريدة "هسبرس": "لو أمسك بالشاب سآكله بأسناني"، مؤكدة أنها لن تقبل أي دعوة إلى الصلح من طرف عائلة المعتدي الذي تأمل أن يتم تسليط أقصى العقوبات عليه، لافتة إلى أن "المنطقة تعاني من غياب الطرقات والإنارة، إلى جانب غياب وسائل النقل".

ومن جهتها، قالت والدة الشاب المعتدي إن ما قام به ابنها لا يرضي الأسرة، متوسلة إلى عائلة "خولة "الصفح عنه، مقابل الاستجابة لجميع مطالبها.