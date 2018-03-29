المغرب يفكك خلية إرهابية خططت لعمليات خطيرة

أفاد مكتب محاربة الإرهاب في #المغرب، باعتقال 8 عناصر من خلية إرهابية واحدة.

ففي بيان صحافي حصل مراسل "العربية" في المغرب على نسخة منه، أوضحت الداخلية المغربية، أن الخلية الإرهابية نشطت في مدينتي #طنجة شمال البلاد، ووادي زْمْ، وسط البلاد.

والعناصر المعتقلة، بحسب الرباط، "متشبعة بالفكر المتطرف" والنهج الدموي لداعش".

وتتراوح أعمار المعتقلين من المتطرفين ما بين 21 و31 عاما.

وخططت الخلية لزعزعة أمن واستقرار المملكة المغربية عبر ضربات إرهابية.

وكشفت تحقيقات مكتب محاربة الإرهاب، أن #المتطرفين كانوا يبحثون عن "مواد أولية لصناعة عبوات وأحزمة ناسفة" بغية تنفيذ عمليات إرهابية.

ووصفت الرباط العمليات الإرهابية التي خططت الخلية لتنفيذها بأنها "على درجة كبيرة من الخطورة"، وكانت ستستهدف "مواقع حساسة" في مدن مغربية.

وفي ملية التفتيش، عثر المحققون على "بندقية صيد وخراطيش وأسلحة بيضاء، وبذل شبه عسكرية".

كما حجز مكتب محاربة الإرهاب في بيت المتطرفين "معدات إلكترونية، ومخطوطات تمجد داعش".