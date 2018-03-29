ليبيا.. مسلحون يخطفون عميد بلدية طرابلس

اختطفت مجموعة مسلحة، فجر الخميس، عميد بلدية #طرابلس عبد الرؤوف بيت المال، من منزله في منطقة خلة الفرجان، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وأعلن المجلس البلدي في طرابلس أن "جهة عبثية"، بحسب وصفه، اقتحمت منزل العميد عبد الرؤوف بيت المال بقوة السلاح واقتادته إلى جهة مجهولة، داعيا المجلس الرئاسي إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للإفراج عنه وحماية سلامته.

وأضاف المجلس في بيان له، أنه سيقوم بتعليق أعماله بدءا من اليوم الخميس، احتجاجاً على حادثة الاختطاف، لما يمثله العميد المختطف من رمزية للعاصمة طرابلس، معتبرا أن هذا الفعل يهدد قيام الدولة ومدنيتها، وسيجر #العاصمة_الليبية إلى مالا تحمد عقباه.

وتعليقا على ذلك، اعتبر السفير البريطاني لدى ليبيا فران بيكر في تدوينة على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن "الجريمة المنظمة خطر كبير يهدد سلامة وأمن الليبيين"، معبرا عن قلقه إزاء تنامي عمليات الخطف.

ويأتي هذا الحادث الذي لم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عنه حتى الآن، بعد أقل من أسبوعين على حادثة اختطاف المدعي العسكري في حكومة الوفاق الوطني مسعود أرحومة، الذي مازال مصيره غامضا إلى اليوم.