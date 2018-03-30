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ليبيا.. صور لإطلاق سراح "عميد طرابلس" بعد اختطافه

المصدر: العربية.نت ـ محمد العربي
بيت المال أمام مقر البلدية وسط عناصر أمنية
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أطلق سراح عميد بلدية طرابلس عبد الرؤوف بيت المال، بعد أقل من 24 ساعة من اختطافه على يد مجموعة مسلحة مجهولة من بيته بحي خلة الفرجان بطرابلس.

وحصلت "العربية.نت" على صور لــ"بيت المال" إثر إطلاق سراحه في الساعات الأولى لصباح الجمعة ووصوله إلى مقر بلدية #طرابلس، وقد ظهر وهو بصحة جيدة.

بيت المال داخل مقر البلدية بيت المال داخل مقر البلدية
أثناء وصول بيت المال لمقر البلدية بعد لحظات من إطلاق سراحه أثناء وصول بيت المال لمقر البلدية بعد لحظات من إطلاق سراحه

ولم تكشف الجهات الأمنية والحكومية ظروف وأسباب خطف بيت المال، ولا الجهة المسلحة التي قامت باختطافه، كما أن الجهات الرسمية كحكومة الوفاق بطرابلس المدعومة من #الأمم_المتحدة لم تعلق على الحادث.

وفي الأثناء، استنكرت البعثة الأممية لدى #ليبيا وسفارات فرنسا وبريطانيا، في بيانات منفصلة يوم الخميس، حادث اختطاف بين المال مطالبةً خاطفيه بضرورة الإسراع بإطلاق سراحه.

كلمات دالّة

#طرابلس, #الأمم المتحدة, #ليبيا

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