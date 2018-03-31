سلاح الجو الليبي يقصف رتلاً للمسلحين التشاديين

واصل سلاح الجو التابع لـ #الجيش_الليبي #قصف مواقع #العصابات_التشادية المعارضة التي تتخذ من مواقع بالصحراء الليبية تمركزات لها.

وبحسب شعبة الإعلام الحربي، فإن مقاتلات الجيش نفذت عمليات جوية ضمن عمليات تأمين الجنوب باستهداف موقع تتمركز فيه العصابات التشادية التي قالت إنها مرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأوضحت الشعبة في منشور لها أن القصف كبد العصابات التشادية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد والآليات، وذلك في المنطقة الواقعة جنوب غرب جبال الهروج.

وأوضحت أن الغارات استهدفت رتلاً مكوناً من 11 آلية، منها 6 مسلحة تم تدميرها بالكامل، مشيرة إلى أن هذه الجماعات تخترق الأراضي الليبية لممارسة أعمال التهريب والإرهاب.