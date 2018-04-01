تونس.. مقتل قيادي "داعشي" في القصرين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية صباح الأحد أن قيادياً "إرهابياً" لتنظيم " #جند_الخلافة " التابع بدوره لتنظيم #داعش قتل خلال عملية ليل السبت الأحد في محافظة القصرين في وسط غرب البلاد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن "تمكنت بعد التفطن لتسلل مجموعة من العناصر الإرهابية باتجاه أحد التجمعات السكنية القريبة من منطقة حاسي الفريد من القضاء على عنصر إرهابي قيادي".

ولم تكشف الوزارة هوية "الإرهابي" في انتظار نتائج التحليل الجيني للتعرف عليه، موضحة أن عددا لم تحدده من أفراد المجموعة جرحوا في العملية إصابة بعضهم "مباشرة".

وقالت الوزارة إنها كانت تتابع "تحركات العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم جند الخلافة التابع لداعش الإرهابي"، مشيرة إلى أن "العناصر الإرهابية" داهموا المنطقة من مكان تمركزهم في منطقة جبل السلوم القريبة. وقامت بالتعاون مع قوات الجيش بتمشيط المكان لتعقب البقية.

إلى ذلك، حجزت قوات الأمن خلال العملية قطعة سلاح رشاش وخمسة مخازن وكمية من الذخيرة لم تحددها ومبلغا ماليا من العملة التونسية.

كما كشفت الوزارة أن العملية تأتي بعد القضاء على "عنصرين إرهابيين" في منطقة بن قردان (جنوب) في آذار/مارس.

وفجر شخص يشتبه بأنه متطرف نفسه في 19 آذار/مارس وقُتل آخر خلال مطاردتهما من قوات الأمن التونسية في منطقة بن قردان الحدودية مع ليبيا، بعد سنتين على هجوم غير مسبوق شنه جهاديون مسلحون على بن قردان واستهدفوا خلاله منشآت أمنية.

أحداث بن قردان

وأحيت تونس قبل أيام ذكرى أحداث بن قردان عندما هاجم متطرفون في السابع من آذار/مارس 2016 مقار أمنية فجرا وقتلوا 13 عنصرا من القوى الأمنية وسبعة مدنيين. وقتلت قوات الأمن من جهتها 55 متطرفاً.

يذكر أن الوضع الأمني في تونس شهد تحسنا ملحوظا وفقا للسلطات التي تدعو رغم ذلك إلى التيقظ. لكن لا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015. وقرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تمديدها مؤخرا سبعة أشهر إضافية.

وفي 2015، نفذ تنظيم داعش ثلاثة اعتداءات في تونس. في 18 آذار/مارس من ذلك العام، أدى هجوم على متحف باردو في العاصمة إلى مقتل 21 سائحا أجنبيا وشرطي تونسي في اعتداء.

وفي 26 حزيران/يونيو، أوقع اعتداء على فندق بمرسى القنطاوي بالقرب من سوسة (جنوب) 38 قتيلا بينهم 30 بريطانيا. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، استهدف هجوم الحرس الرئاسي ما أسفر عن 12 قتيلا.