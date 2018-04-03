رئيس حكومة إسبانيا بالجزائر والإرهاب والهجرة بالصدارة

تصدر موضوع مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية والأزمة في ليبيا ملفات جدول الزيارة التي قادت #رئيس_الحكومة_الإسبانية #ماريانو_راخوي_براي إلى #الجزائر للمشاركة في الدورة السابعة للاجتماع الثنائي الجزائري-الإسباني الرفيع المستوى.

وعرفت زيارة الوزير الإسباني الذي رافقه وزراء ورجال أعمال الإمضاء على عدة اتفاقات في مختلف المجالات.

وقال الوزير الأول الجزائري #أحمد_أويحيى إن الزيارة من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي الذي يشهد تطورا منسجما بين البلدين تجاه مختلف المواضيع السياسية والأمنية والدبلوماسية التي تستقطب اهتمام البلدين.

وقد تم خلال الزيارة التوقيع على 8 مذكرات تفاهم بين الجزائر وإسبانيا من بينها 5 مذكرات بالجزائر و3 أخرى عن بعد.

وتخص مذكرات التفاهم الخمس مجالات التأمين الفلاحي والصناعة والمناجم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والبريد والاتصالات والرقمنة والحماية المدنية.