مقتل جندي وإصابة 11 من القوات الأممية بإفريقيا الوسطى

قالت الأمم المتحدة إن أحد عناصر قوات حفظ السلام قتل، فيما أصيب 11 آخرون في تبادل لإطلاق النار، في أعقاب هجوم شنته ميليشيات (أنتي بالاكا) المسيحية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن هجوم اليوم الثلاثاء وقع في قاعدة مؤقتة لقوات حفظ السلام في تاجبارا، على مبعدة نحو 60 ميلا شمال شرق بامباري.

من ناحية أخرى، ذكر دوجاريك أن البعثة الأممية قالت إنها انتشلت فيما بعد جثث 21 مدنيا، بينهم أربع نساء وأربعة أطفال، في تاجبارا.

وأضاف أن البعثة أبلغت مساء الاثنين بأن جماعة مسلحة احتجزت 23 شخصا في تاجبارا، مشيرا إلى إطلاق سراحهم بشكل سلمي.

في وقت سابق السبت، قال دوجاريك إن قوات حفظ السلام وقوات جمهورية إفريقيا الوسطى أنقذت 15 شخصا تم اتخاذهم رهائن من قبل جماعة جيش الرب المتمردة.