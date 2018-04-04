الجزائر.. بوتفليقة يجري تعديلاً حكومياً يشمل 4 وزراء

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز #بوتفليقة، اليوم الأربعاء، تعديلاً في الحكومة شمل 4 وزارات هي: الشباب والرياضة، التجارة، السياحة والصناعة التقليدية، ووزارة العلاقات مع البرلمان.

وحسب بيان الرئاسة الجزائرية، فقد عيّن بوتفليقة والي محافظة بجاية محمد حطاب وزيراً للشباب والرياضة مكان الهادي ولد علي الذي أحيل إلى مهام أخرى. وأسند وزارة التجارة لسعيد جلاّب خلفاً لمحمد بن مرادي. كما قام بتكليف عبد القادر بن مسعود الذي كان يشغل منصب والي محافظة تيسمسيلت، بحقيبة وزارة السياحة والصناعة التقليدية مكان حسن مرموري. وكلّف محجوب بدة وزيراً للعلاقات مع البرلمان خلفاً لطاهر خاوة.

ويأتي هذا التعديل الوزاري في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تواجه #حكومة_أحمد_أويحيى، بعد تنامي الإضرابات والاحتجاجات في الفترة الأخيرة، والتي شملت قطاعات التربية والصحة التي لم يمسها هذا التغيير الحكومي، وكذلك في ظل حسابات سياسية متعلقة بالانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع سنة 2019.