تونس تمنع رياضيين إسرائيليين من المشاركة بمسابقة

منعت محكمة في تونس العاصمة 4 رياضيين إسرائيليين من المنافسة في بطولة العالم للتايكوندو للناشئين، بعد أن رفعت مجموعة من الناشطين الذين يعارضون التطبيع مع #إسرائيل دعوى قضائية عاجلة.

وتقام المسابقة في منتجع الحمامات الساحلي في #تونس من 6 إلى 13 أبريل/ نيسان.

وقال مسؤول قضائي إن المحكمة أصدرت قرارها في وقت سابق هذا الأسبوع، بعدما رفعت مجموعة تونسية تعرف باسم الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية، دعوى ضد رئيس اتحاد التايكوندو التونسي أحمد جعلول.

وأضاف المتحدث باسم الادعاء سفيان سليتي لأسوشيتد برس أن قرار المحكمة ينص على أن جعلول لا يمكنه دعوة أو استضافة الرياضيين الإسرائيليين الأربعة الموضوعين في قائمة المتسابقين.

وتابع جعلول إن الرياضيين لن توجه لهم الدعوة لأنهم لم يكملوا أوراق دخول المسابقة.

فيما لم يكن هناك رد فعل فوري من اتحاد التايكوندو الإسرائيلي، بحسب أسوشيتد برس.