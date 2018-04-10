اعتداء "عنصري" على مغربية محجبة بإيطاليا

تعرّضت طالبة مغربية لإعتداء عنصري نهاية الأسبوع الماضي بسبب ارتدائها للحجاب، عندما قام أحد الأشخاص بدفعها أمام أنظار المارة، أثناء تواجدها بمترو مدينة ميلانو، ودعاها إلى العودة لبلادها لأنها "إرهابية".

هذه الواقعة حصلت للطالبة هدى لطرش (22 سنة) أصيلة مدينة فاس المغربية والمقيمة بنواحي مدينة فاريزي الإيطالية، ونشرت تفاصيلها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قبل أن تتناولها وتتناقلها وسائل الإعلام الإيطالية منذ أمس الأحد.

وذكرت لطرش أنها تعرضت لحادثة اعتداء من أحد الأشخاص عندما كانت تسارع الخطى للإلتحاق بجامعتها بمدينة ميلانو بواسطة المترو، موضحة أنها "انطلقت في وقت مبّكر من صباح الجمعة الماضي، على متن مترو الأنفاق من منطقة ترافيدونا موناتي وحلّت بساحة غاريبالدي، لتستقل خطا جديدا من أجل الإلتحاق بكلية الحقوق حيث تتابع دراستها، قبل أن تتفاجأ بيد شخص تدفعها بكل قسوة حتى كادت أن تصطدم بالقطار الذي كانت تستعد للركوب فيه، قبل أن يمطرها بوابل من القذف والسب بألفاظ عنصرية حيث وصفها بـ"الإرهابية" وقال لها "إرجعي إل وطنك" و "يجب أن تموتوا جميعا".

وأضافت الطالبة المغربية، أنها أصيبت بهلع شديد دفعها للدخول في نوبة بكاء حادة لم يهدأ من روعها إلا بعض الأشخاص الذين طلبوا منها أن تتجاهل الأمر، وقاموا بالتدخل لحمايتها إلى خارج المترو، حتّى استرجعت أنفاسها بعدما كاد أن يغمى عليها.

وأدانت وسائل الإعلام الإيطالية، السلوك العنصري الذي تعرضت له الفتاة، بسبب معتقداتها الدينية، وتحدثت عن إمكانية فتح الأجهزة الأمنية تحقيقا، من أجل القبض على المعتدي، خاصة بعد الشكاية التي تقدمت الطالبة لدى المصالح المعنية.