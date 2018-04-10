باريس.. ماكرون يستقبل العاهل المغربي بالإليزيه

أعلن #الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، سيستقبل العاهل المغربي الملك #محمد_السادس الثلاثاء عند قرابة الساعة 14,00 ت.غ قبل اللقاء المقرر بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح الإليزيه أنه من غير المقرر أن يبقى العاهل المغربي في القصر الرئاسي لدى لقاء ماكرون مع ولي العهد السعودي في الساعة 15,15 ت غ. وسيلي اللقاء إعلان صحافي وعشاء رسمي يختتم زيارة الأمير محمد بن سلمان لفرنسا والتي استمرت ثلاثة أيام.

واللقاء مع العاهل المغربي لم يكن مدرجا على جدول أعمال ماكرون الذي نشر في نهاية الأسبوع.

والتقى العاهل المغربي، الاثنين، ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، كما أظهرت صورة التقطت للرجال الثلاثة نشرها الحريري ليل الاثنين الثلاثاء.

والتقى ماكرون الملك محمد السادس مراراً، أولا خلال زيارة خاصة في حزيران/يونيو للمغرب ثم في أبوظبي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر لدى تدشين #اللوفر في أبوظبي وخلال القمة الأوروبية-الإفريقية في أبيدجان في 29 تشرين الثاني/نوفمبر وفي 12 كانون الأول/ديسمبر خلال قمة "وان بلانيت" في #باريس.