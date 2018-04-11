شاهد اللحظات الأولى لسقوط الطائرة العسكرية في الجزائر

سقطت طائرة عسكرية الأربعاء بالقرب من مطار بوفاريك العسكري في #الجزائر. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الطائرة سقطت في بني مراد بالقرب من مطار بوفاريك العسكري بولاية البليدة.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن مقتل 257 شخصاً، وأفاد مراسل العربية بأن شهود عيان أكدوا وجود عائلات عسكريين على متن الطائرة المنكوبة.

وسقطت الطائرة وهي من طراز "إليوشن" الروسية في مزرعة قرب الخط السريع في البليدة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، لإجلاء الجرحى، فيما أكد مصدر عسكري عدم وجود ناجين.

وقال سليم حمادي، محلل عسكري في اتصال مع "العربية"، إن الطائرة كانت على علو 300 متر، فيما شوهد اشتعال النار في الطائرة بحسب شهود عيان.

وقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره من قبل أحد شهود العيان، تصاعدا كثيفا للدخان الناجم عن الحادث، بالقرب من الطريق السريع الرابط بين بوفاريك والبليدة.

وقد اشتعلت النار في الطائرة بعد إقلاعها بلحظات، بحسب ما نقلت وسائل اعلام محلية عن شهود عيان.