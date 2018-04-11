الجزائر.. هذه أبرز وأسوأ حوادث الطيران العسكري

يعد حادث #تحطم_الطائرة_العسكرية_بالجزائر اليوم الأربعاء، والذي راح ضحيته 257 عسكرياً الأسوأ في تاريخ البلاد.

وإذا كان حادث اليوم هو الأكثر دموية ومأساوية، فقد سبقته #حوادث_طيران مماثلة في السنوات الماضية وإن تفاوتت في حجم خسائرها البشرية والمادية وأماكن وقوعها وأسباب حدوثها، والذي يعود في الغالب إلى ضعف الصيانة للأسطول الجوي العسكري، وفي ما يلي تذكير بأسوأ حوادث الطيران العسكري بالجزائر.

- في 22 مايو من عام 2017، توفي 3 ضباط في حادث تحطم مروحية عسكرية تابعة للقوات البحرية، بعد اصطدامها بعمود كهربائي بضواحي بلدية "حمر العين" التابعة لمحافظة تيبازة.

- وفي 27 مارس 2016 تحطمت طائرة عسكرية ناقلة للجنود، من نوع "مي 171"، عندما كانت تقوم بجولة استطلاعية في منطقة رقان بولاية آدرار جنوب الجزائر، أدت إلى مقتل 12 عسكريا، فيما أصيب اثنان آخران.

- كما شهدت، محافظة إيليزي على الحدود مع ليبيا، يوم 20 إبريل 2015 حادثاً أليماً، بعد سقوط طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية إثر إقلاعها بلحظات، مخلفة مقتل اثنين من طاقمها.

- وقبلها بحوالي سنة، وبالتحديد يوم 11 فبراير 2014، عرفت منطقة أم البواقي شرق البلاد حادثا مروّعا، حيث سجل سقوط طائرة نقل عسكرية من نوع "هركول سي 130"، بعد إقلاعها من مطار تمنراست في رحلة نحو عاصمة الشرق قسنطينة، ما أسفر عن وفاة 102 شخص من عسكريين وعائلاتهم، بينهم 4 نساء، ونجاة راكب واحد.

- وفي العام نفسه، ويوم 11 أكتوبر 2014، تحطمت طائرة عسكرية من نوع "سوخوي"، بمنطقة تحليق عسكري في منطقة حاسي بحبح بمحافظة الجلفة مخلفة مقتل قائدها وذلك خلال عملية تدريب داخل البلاد.

- وبعد هذا الحادث بشهر، سقطت طائرة مقاتلة من نوع "ميغ-25" تابعة للقوات الجوية الجزائرية، أثناء تنفيذ تمرين تدريبي بالقرب من الميدان المركزي للجو بحاسي بحبح بإقليم الناحية العسكرية الأولى، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية بعدما تمكن قائد الطائرة من القفز من الطائرة والهبوط سالما.

- وفي نوفمبر من عام 2012، قتل 6 أشخاص في تحطمّ طائرة نقل عسكرية جزائرية من طراز سي-130 بجنوب فرنسا، بعد أن اشتعلت النيران في أحد محركاتها عقب إقلاعها من قاعدة جوية قرب بوفاريك بالجزائر.

- وبعدها بشهر أي في ديسمبر 2012، اصطدمت طائرتان عسكريتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية، أثناء قيامهما بمهمة تدريبية بجبال تلمسان أقصى غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل قائدي الطائرتين.

- وفي 27 يناير 2010، تحطمت طائرة عسكرية من نوع "ميغ 27"، بمنطقة جبلية تحد بين محافظتي معسكر وسيدي بلعباس، حيث أسفر الحادث عن مصرع قائد الطائرة.