حداد في الجزائر بعد مقتل 257 شخصا بتحطّم طائرة

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز #بوتفليقة، الأربعاء، الحداد لمدة 3 أيام، عقب مقتل 257 شخصاً في حادث تحطم طائرة عسكرية، قرب مطار بوفاريك الجزائري، في حادث هو الأكثر دموية الذي يشهده الطيران المدني والعسكري الجزائري.

وتحطمّت الطائرة وهي من طراز "إليوشين" روسية الصنع، ومخصصة للنقل والإمداد، بعد إقلاعها بقليل في مزرعة قرب الخط السريع.

فيما كانت ستتوقف في "بشار" قبيل توجهها إلى تندوف جنوب البلاد، ولم تعرف إلى حد الآن أسباب سقوطها، حيث تتواصل التحقيقات التي فتحتها وزارة الدفاع الجزائرية للوقوف على ملابسات #الحادث.