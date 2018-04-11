هذه كل مواصفات ومهام الطائرة الجزائرية المحطمة

"من طراز أليوشين وروسية الصنع" هكذا أعلنت السلطات الجزائرية عن نوع الطائرة العسكرية التي تحطمت صباح اليوم الأربعاء قرب #مطار_بوفاريك_الجزائري وأسفرت عن مقتل 257 شخصا وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية.

ما هي مواصفات ومهام هذه الطائرة؟

اللواء طيار هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية يقول لـ"العربية.نت" إن الطائرات طراز " #أليوشين " روسية الصنع، ومنها أنواع متعددة مثل أليوشين 76 وأليوشين 95 وأليوشين 96 وأليوشين 214 والرقم المتغير هذا هو عام الصنع لها، وهي ذات أغراض متعددة حيث تستخدم كطائرة نقل ركاب وبضائع عسكرية ومعدات أيضا، وكان أول طيران لها في روسيا في السبعينيات، ويتم تطويرها وتحديثها باستمرار كي تناسب المهام التي يعهد إليها بها.

ويقول إن تصميم الطائرة من الداخل قابل للتغيير والتطوير وفقا لطبيعة كل رحلة لها، فلو كانت ستنقل ركابا عسكريين يمكن تزويدها بمقاعد ولو كانت ستنقل بضائع ومعدات عسكرية يتم إخلاء المقاعد وتجهيز الصالون الخاص بها لاستيعاب هذه البضائع والمعدات.

ويضيف أنه في حقبة الثمانينيات تم إدخال عدة تحديثات على الطائرة مثل زيادة عدد المقاعد لتستطيع نقل ما لا يقل عن 300 راكب، وتحديث خزان الوقود ليناسب الرحلات ذات المسافات البعيدة، وإعادة تصميمها بشكل يجعلها قادرة على مواجهة الطروف الجوية الصعبة.

وعن الأسباب المحتملة للحادث قال الخبير المصري إنه من الصعب التكهن بأسباب تحطم الطائرة لكن سيتضح ذلك عقب انتهاء التحقيقات التي تعتمد بشكل أساسي على 3 اتجاهات رئيسية هي:

الأول تجميع واف وكاف لحطام الطائرة وتحليله وفحصه.

والثاني فحص كل وثائق الطائرة من بيانات ومعلومات وتاريخ الصنع وكافة المعلومات عن طاقمهما وعدد ساعات طيرانها وبياناتها المعتمدة من الشركة المصنعة لمعرفة كل ما يتعلق بالطائرة.

والثالث هو الصندوق الأسود.

وأكد أن تحقيق وتجميع كل هذه الاتجاهات وتحليلها يستغرق وقتا حتى يمكن الوصول لنتائج سليمة ودقيقة حول سبب تحطم الطائرة .