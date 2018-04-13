المتحدث باسم الجيش الليبي ينفي للعربية وفاة خليفة حفتر

نفى العميد أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم #الجيش_الليبي، في مداخلة مع قناة "العربية" الجمعة، ما تردد حول وفاة قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، مؤكداً أن تلك الأخبار المكذوبة تأتي في إطار ما أسماه بـ"الإرهاب الألكتروني"، وذلك "لإيجاد فتنة بين القيادة العامة للقوات المسلحة وبعض القبائل، وخصوصاً ونحن على أعتاب معركة تحرير درنة".

وأكد أن حفتر يتمتع بصحة جيدة وخلال يومين سيكون متواجداً في مقر العمليات.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "العربية"، نقلاً عن مصادر ليبية، ببحث تطورات الأزمة الليبية في اتصال هاتفي بين المبعوث الأممي إلى ليبيا #غسان_سلامة والمشير خليفة #حفتر قائد الجيش الليبي.

وكانت مصادر لـ"العربية" نفت ما تردد حول وفاة قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، فيما أكدت وكالة أنباء "رويترز" أن القائد العام للجيش الليبي يتلقى #العلاج في #باريس.

وفي مايو من العام 2014 أطلق المشير حفتر #عملية_الكرامة، وهي عملية عسكرية هدفت إلى تطهير #ليبيا من الإرهاب والخارجين عن القانون، بحسب ما أعلن حينها.

وفي 2015 عينه مجلس النواب قائدا عاما للجيش الليبي ليرقيه بعد ذلك في 2016 إلى رتبة مشير.