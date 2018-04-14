المبعوث الأممي إلى ليبيا: تواصلت هاتفيا مع حفتر

تأكيداً لما انفردت به قناة "العربية"، أعلنت بعثة الأمم للدعم في #ليبيا أن الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا، #غسان_سلامة، أجرى اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، بقائد #الجيش_الوطني_الليبي، الجنرال #خليفة_حفتر، وتباحثا معاً الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة.

جرى اتصال هاتفي اليوم بين الممثل الخاص للأمين العام في #ليبيا #غسان_سلامة و المشير خليفة #حفتر حيث تطرقا الى البحث في الأوضاع العامة في البلاد و التطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية — UNSMIL (@UNSMILibya) April 13, 2018

ويأتي إعلان البعثة الأممية عن الإتصال بين المسؤول الأول فيها وقائد الجيش الليبي، بعد تداول أنباء عن #وفاة_خليفة_حفتر، في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس، ما أثار ضجّة واسعة في ليبيا خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، وفتح نقاشاً بشأن السيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد حفتر.

وقالت البعثة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جرى اتصال هاتفي اليوم بين الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة والمشير خليفة حفتر، حيث تطرقا إلى البحث في الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية".